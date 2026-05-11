Новости регионов: в Грозном загорелся многоквартирный дом

В Грозном загорелся многоквартирный дом: пожар начался на 7 этаже и быстро охватил практически все здание. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров, пострадали два человека. Спасатели эвакуировали 300 жильцов, включая 80 детей.

В Тюмени из-за сильного ветра из новостройки на верхнем этаже вылетело пластиковое окно вместе с частью стены. Очевидцы опубликовали видео происшествия в социальных сетях. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Калининграде спасатели вытащили лося, который забрёл на территорию частного дома и упал в пустой бассейн глубиной полтора метра. Чтобы достать животное, потребовался грузовик с краном-манипулятором. Позже животное вывезли обратно в лес.

