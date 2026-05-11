Новости мира: в американском штате Флорида произошел крупный лесной пожар

В американском штате Флорида произошел крупный лесной пожар. По данным местных СМИ, пламя охватило около 2 тысяч гектаров. Эвакуация населения не объявлялась, никто не пострадал. На месте работают пожарно‑спасательные службы.

Новые случаи хантавируса выявили сразу в нескольких странах. В США у одного из эвакуированных пассажиров круизного лайнера MV Hondius подтвердили легкие симптомы заболевания. Кроме того, в Польше под санитарным контролем находится человек, который мог контактировать с пассажиром судна.

