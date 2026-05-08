Новости мира: пожар произошел в торговом центре в Мексике

В Мексике 5 человек погибли и 12 пострадали при пожаре в торговом центре. Огонь быстро охватил здание, внутри началась паника. По предварительным данным, около 30 человек получили отравление угарным газом.

Белый дом начнет публиковать файлы об НЛО. Ранее президент США Дональд Трамп поручил рассекретить документы о внеземной жизни. По данным СМИ, в первом релизе будут свидетельства пилотов и одно видео.

