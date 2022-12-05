Взрыв газа произошел в доме в Заволжье

Накануне в жилом доме в Заволжье, а именно в городе Нижневартовске, прогремел взрыв. Он произошел в пятиэтажке на улице Мира.

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушился этот дом, принес в свою квартиру жилец. Об этом сообщили в СУСК по Югре. В данный момент мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. Разыскивают еще семерых человек.

Экстренные службы сообщают, что есть угроза новых обрушений. Эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.