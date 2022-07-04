Город затопило из-за проливных дождей в Китае

Город в Китае уходит под воду из-за проливных дождей. Такие кадры выкладывают в Сеть жители провинции Хэбэй. Дорог не видно, улицы затоплены, легковые автомобили стоят по стекла в воде. Передвигаться могут только огромные грузовики.

По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся еще пару дней, а потом на смену осадкам в Хэбэй придет 40-градусная жара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.