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Политика

В США призвали убедить Украину продать России новые регионы

В США призвали убедить Украину продать России новые регионы

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В США предложили завершить украинский конфликт сделкой купли-продажи. Бывший советник Пентагона Марио Лойола считает, что Киев должен отдать России новые регионы в обмен на финансовую компенсацию.

Политологи прогнозируют, что в США призывы к компромиссу будут звучать все чаще. Позиция президента страны Джо Байдена с эскалацией конфликта и вливанием денег в Украину не устраивает многих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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