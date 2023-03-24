В США призвали убедить Украину продать России новые регионы

В США предложили завершить украинский конфликт сделкой купли-продажи. Бывший советник Пентагона Марио Лойола считает, что Киев должен отдать России новые регионы в обмен на финансовую компенсацию.

Политологи прогнозируют, что в США призывы к компромиссу будут звучать все чаще. Позиция президента страны Джо Байдена с эскалацией конфликта и вливанием денег в Украину не устраивает многих.

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