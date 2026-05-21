Новости мира: Китай продлил безвизовый режим для россиян до 2027 года

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявили в МИД республики. Решение стало одним из итогов визита Владимира Путина в Пекин. Граждане России с обычными загранпаспортами могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней.

Россиянам предлагают полгода пожить у океана в Ирландии и получить за это 24 тысячи евро. Ищут мужчин и женщин от 21 до 65 лет из России, Белоруссии и СНГ. Работники должны присмотреть за маяком, убирать территорию и делать мелкий ремонт.

