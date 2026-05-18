В зарубежных СМИ сообщили, что Иран угрожает перерезать подводные кабели интернета

Иран угрожает перерезать подводные кабели интернета, по которым идет трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Тегеран потребовал от Google, Microsoft, Amazon и других корпораций соблюдать местные законы. В случае перерезания кабелей работа интернета может быть нарушена по всему миру, что скажется на банках, биржах, стримингах и облачной инфраструктуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.