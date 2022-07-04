Еще пять мирных жителей ранены из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Еще пять мирных жителей ранены в результате обстрелов Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил Штаб теробороны ДНР. Ранее сообщалось о шести раненых.

В Донецке загорелся автопарк в Петровском районе после удара со стороны ВСУ. О погибших информации пока нет. Также разбиты стекла домов в районе ЖД вокзала. 4 июля подверглось обстрелу несколько районов города.

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