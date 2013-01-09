В Москве похолодает до минус 10 градусов

Москва продолжает оставаться под влиянием антициклона. 9 января в столице будет холодно и установится облачная погода с небольшим снегом.

Столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, по области - до минус 12 градусов. Будет преобладать облачная погода и пройдет небольшой снег.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду.