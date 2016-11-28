Предновогодний розыгрыш билетов запустили на "Активном гражданине"

До 19 декабря постоянные участники "Активного гражданина" могут выиграть билеты на самые зрелищные шоу, ледовые спектакли и представления. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо активировать промокод NG2017, войти в число 50 тысяч участников каждого нового общегородского голосования и ответить на все вопросы.



"Новогодний марафон" разделили на семь частей. Подробнее о каждой, а также правилах участия можно узнать на сайте "Активного гражданина".