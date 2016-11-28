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28 ноября 2016, 14:15

Общество

Предновогодний розыгрыш билетов запустили на "Активном гражданине"

Предновогодний розыгрыш билетов запустили на "Активном гражданине"

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До 19 декабря постоянные участники "Активного гражданина" могут выиграть билеты на самые зрелищные шоу, ледовые спектакли и представления. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо активировать промокод NG2017, войти в число 50 тысяч участников каждого нового общегородского голосования и ответить на все вопросы.


"Новогодний марафон" разделили на семь частей. Подробнее о каждой, а также правилах участия можно узнать на сайте "Активного гражданина".
Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
подарки новости общество онлайн-услуги Активный гражданин голосование Светлана Милорадова
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