Лекция: дизайнер Игорь Чапурин о наряде для свекрови и оттенках белого

4 декабря в рамках образовательного проекта "Сити Класс" состоялся мастер-класс дизайнера Игоря Чапурина "Новый год и новый гардероб. Тренды. Стиль. Выбор". Он рассказал о большом количестве оттенков, о том, как правильно сочетать цвета и выбирать наряд на праздник. Игорь Чапурин является победителем конкурса молодых модельеров компании Nina Ricci. Свой собственный модный дом, который стал участником официального расписания Недели моды в Париже, он основал в 1998 году. Чапурин создал декорации и костюмы для пяти балетных постановок Большого театра. Конспект лекции читайте ниже.

О дресс-кодах на праздничных мероприятиях

Black-tie – праздник в строгой одежде. Для мужчин – смокинг, бабочка, иногда шелковый пояс. Я как дизайнер не настаиваю на черной бабочке, можно галстук. Для женщин – длинное вечернее платье, перчатки. White-tie – тоже строгий стиль, но не такой, как black-tie. Для женщин – длинное вечернее платье без перчаток. Одеваясь в соответствии с этим дресс-кодом, полезно заранее представлять пространство, в котором вы будете находиться. Коктейль – нет официоза. Для мужчины – хорошо сидящих костюм, галстук. Для женщин – не обязательно длинное платье. Вы реализуете любые свои задумки, надеваете любые аксессуары.. Но самый дерзкий праздничный дресс-код – creation-стиль. Тут вы в праве воплотить любые провокационные мысли. О встрече Нового года с сухарями

Встречать Новый год иногда приходится среди людей, с которыми вы ведете бизнес-отношения, которые суховаты и не могут расслабиться. Участники одеваются в бизнес-стиле. Чем дополнить такой вид? Это, конечно же, украшение, например, клатч яркого цвета. О "мини" на новогодней вечеринке

"Мини" в Новый год – прекрасно. Минимальная длинна юбки – всегда юность, свежесть. Такой наряд придает шаловливое настроение. О коленках у Шанель

Шанель говорила, что колени – самая ужасная часть женского тела. Я в этом не уверен. О "миди" для свекрови

Если вы отмечаете праздник со свекровью и хотите быть чуть-чуть сдержанной, скованной, собранной, тогда идеальный вариант – "миди". О максимальной торжественности

Длинное вечернее платье – нежное, романтичное настроение. "Макси" и вечерние платья бывают разными, но всегда торжественными. Это даже может быть белая сложная рубашка с запонками и длинная черная юбка. О 1000 и 1 оттенке любого цвета

Редактор русского Vogue Алена Долецкая когда-то сказала мне: "Три цвета белого в одной вещи – это так красиво". И я понял – правда красиво, потому что белый имеет 1000 и 1 оттенок. С черным тоже самое. Не каждый розовый подходит бледнокожим им идет теплый розовый. Об идеальном цвете для любой фигуры

Черный цвет всегда улучшает фигуру. Он может придать образу человека совершенно разное, но очень четкое настроение. Черный - для уверенных людей. Об обратной стороне черного

Белый бывает теплым и холодным. Холодный белый цвет мало кому идет. Он смотрится максимально торжественно в сочетании с бриллиантами. С точки зрения психологии, белый цвет создает положительный образ. Он дает окружающим понять, что вы добрая, замечательная, что вы прекрасная мать, хорошая подруга, надежная жена. О том, с каким цветом сочетать коричневый

Шоколадный коричневый красиво смотрится с желтым, бежевым, но он не праздничный. О платьях-убийцах

Если у вас очень светлая кожа, то яркие платья вас погубят. Новый год – это праздник, как правило, при сильном искусственном освещении. Если у вас очень светлая кожа, то яркий свет сделает вас дисгармоничной по отношению к яркой ткани. О предпочтении рок-звезд и сочных женщин

Красное кружево – это настроение рок-звезды, которая готова к любым победам. Вряд ли "серая мышь" наденет платье этого цвета и будет себя чувствовать в нем уверенно. Красное наденет женщина яркая, сочная, которая хочет показать, что все прекрасно. О классике в трендах

Очень эффектно смотрится одежда, сшитая из двух половин, черного и белого цветов. Редко кому идет и мало кто может надеть. Но очень красиво. Об изысканном цвете

Серый. С ним надо быть аккуратными. Например, синевато-серый делает белую кожу еще более бледной. О базовом гардеробе

Жизнь стала состоять из клише: свитер, джинсы, V-образный свитер, узкая юбка либо водолазка и узкие брюки. Только наша красота и индивидуальность могут сделать эти скучные вещи красивыми и оригинальными. Сейчас понятие базового гардероба, скорее, негативное, потому что люди превратили джинсы в униформу.



О там, как сделать себя выше

Длинные вещи и вертикальные полосы на ткани визуально вытягивают фигуру. Ноги удлиняют брюки и юбки выше колен.

О черном платье

Черное платье можно носить с туфлями цвета кожи. Очень модно – телесные туфли.Черное платье и красные туфли – невозможно. Красные туфли, ногти и помада – просто ужас.Блондинке к вечернему такому наряду нужно надевать туфли цвета сухой розы или телесные.