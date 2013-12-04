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04 декабря 2013, 19:00

Лекция: дизайнер Игорь Чапурин о наряде для свекрови и оттенках белого

Лекция: дизайнер Игорь Чапурин о наряде для свекрови и оттенках белого

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4 декабря в рамках образовательного проекта "Сити Класс" состоялся мастер-класс дизайнера Игоря Чапурина "Новый год и новый гардероб. Тренды. Стиль. Выбор". Он рассказал о большом количестве оттенков, о том, как правильно сочетать цвета и выбирать наряд на праздник.

Игорь Чапурин является победителем конкурса молодых модельеров компании Nina Ricci. Свой собственный модный дом, который стал участником официального расписания Недели моды в Париже, он основал в 1998 году. Чапурин создал декорации и костюмы для пяти балетных постановок Большого театра.

Конспект лекции читайте ниже.

  • О дресс-кодах на праздничных мероприятиях
    • Black-tie – праздник в строгой одежде. Для мужчин – смокинг, бабочка, иногда шелковый пояс. Я как дизайнер не настаиваю на черной бабочке, можно галстук. Для женщин – длинное вечернее платье, перчатки.

    White-tie – тоже строгий стиль, но не такой, как black-tie. Для женщин – длинное вечернее платье без перчаток. Одеваясь в соответствии с этим дресс-кодом, полезно заранее представлять пространство, в котором вы будете находиться.

    Коктейль – нет официоза. Для мужчины – хорошо сидящих костюм, галстук. Для женщин – не обязательно длинное платье. Вы реализуете любые свои задумки, надеваете любые аксессуары..

    Но самый дерзкий праздничный дресс-код – creation-стиль. Тут вы в праве воплотить любые провокационные мысли.

  • О встрече Нового года с сухарями
    • Встречать Новый год иногда приходится среди людей, с которыми вы ведете бизнес-отношения, которые суховаты и не могут расслабиться. Участники одеваются в бизнес-стиле. Чем дополнить такой вид? Это, конечно же, украшение, например, клатч яркого цвета.

  • О "мини" на новогодней вечеринке
    • "Мини" в Новый год – прекрасно. Минимальная длинна юбки – всегда юность, свежесть. Такой наряд придает шаловливое настроение.

  • О коленках у Шанель
    • Шанель говорила, что колени – самая ужасная часть женского тела. Я в этом не уверен.

  • О "миди" для свекрови
    • Если вы отмечаете праздник со свекровью и хотите быть чуть-чуть сдержанной, скованной, собранной, тогда идеальный вариант – "миди".

  • О максимальной торжественности
    • Длинное вечернее платье – нежное, романтичное настроение. "Макси" и вечерние платья бывают разными, но всегда торжественными. Это даже может быть белая сложная рубашка с запонками и длинная черная юбка.

  • О 1000 и 1 оттенке любого цвета
    • Редактор русского Vogue Алена Долецкая когда-то сказала мне: "Три цвета белого в одной вещи – это так красиво". И я понял – правда красиво, потому что белый имеет 1000 и 1 оттенок. С черным тоже самое. Не каждый розовый подходит бледнокожим им идет теплый розовый.

  • Об идеальном цвете для любой фигуры
    • Черный цвет всегда улучшает фигуру. Он может придать образу человека совершенно разное, но очень четкое настроение. Черный - для уверенных людей.

  • Об обратной стороне черного
    • Белый бывает теплым и холодным. Холодный белый цвет мало кому идет. Он смотрится максимально торжественно в сочетании с бриллиантами.

    С точки зрения психологии, белый цвет создает положительный образ. Он дает окружающим понять, что вы добрая, замечательная, что вы прекрасная мать, хорошая подруга, надежная жена.

  • О том, с каким цветом сочетать коричневый
    • Шоколадный коричневый красиво смотрится с желтым, бежевым, но он не праздничный.

  • О платьях-убийцах
    • Если у вас очень светлая кожа, то яркие платья вас погубят. Новый год – это праздник, как правило, при сильном искусственном освещении. Если у вас очень светлая кожа, то яркий свет сделает вас дисгармоничной по отношению к яркой ткани.

  • О предпочтении рок-звезд и сочных женщин
    • Красное кружево – это настроение рок-звезды, которая готова к любым победам. Вряд ли "серая мышь" наденет платье этого цвета и будет себя чувствовать в нем уверенно. Красное наденет женщина яркая, сочная, которая хочет показать, что все прекрасно.

  • О классике в трендах
    • Очень эффектно смотрится одежда, сшитая из двух половин, черного и белого цветов. Редко кому идет и мало кто может надеть. Но очень красиво.

  • Об изысканном цвете
    • Серый. С ним надо быть аккуратными. Например, синевато-серый делает белую кожу еще более бледной.

  • О базовом гардеробе
    • Жизнь стала состоять из клише: свитер, джинсы, V-образный свитер, узкая юбка либо водолазка и узкие брюки. Только наша красота и индивидуальность могут сделать эти скучные вещи красивыми и оригинальными.

    Сейчас понятие базового гардероба, скорее, негативное, потому что люди превратили джинсы в униформу.

  • О там, как сделать себя выше
    • Длинные вещи и вертикальные полосы на ткани визуально вытягивают фигуру. Ноги удлиняют брюки и юбки выше колен.


  • О черном платье
Черное платье можно носить с туфлями цвета кожи. Очень модно – телесные туфли.
Черное платье и красные туфли – невозможно. Красные туфли, ногти и помада – просто ужас.
Блондинке к вечернему такому наряду нужно надевать туфли цвета сухой розы или телесные.
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