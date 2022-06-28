Сотрудники IKEA начали продавать товары на "Авито" после закрытой распродажи

Шведская компания IKEA проводит закрытую распродажу для сотрудников в России. Однако некоторые из них решили перепродать свою добычу, хотя корпорация и запретила это делать.

Предприимчивые сотрудники начали выкладывать объявления на "Авито". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.