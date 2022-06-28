Товары IKEA начали появляться на "Авито". Компания в данный момент проводит закрытую распродажу для сотрудников, однако некоторые решили перепродать свои новые товары. При этом корпорация запретила это делать.

Стоит ли покупать такую мебель? Как не нарваться на мошенников? И не проще ли дождаться распродажи для всех остальных? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.