В Москве нашли обладательницу роз за 1,5 млн рублей

В Москве нашли обладательницу роз за 1,5 миллиона рублей. Во дворе дома на Новослободской улице ранее появились 80 ведер с цветами. Восхищались соседи, прохожие, сотрудники местной управляющей компании, однако владелица так и не появлялась. Позже она все-таки дала о себе знать и рассказала, от кого получила такой подарок.

По ее словам, таким образом муж поздравил ее с днем рождения. Он подарил 4 941 розу. О том, были ли цветы основным подарком, получательница букетов умолчала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.