В Минобороны РФ перечислили, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков не будут призывать в рамках частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России. Кроме того, останутся на своих рабочих местах специалисты из критически важных направлений финансового сектора. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Какие еще есть критерии отбора? И кого частичная мобилизация коснется в первую очередь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.