Температура упадет на 10 градусов в Москве к выходным, 23–24 мая. В столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы и порывистый ветер.

20 мая может быть установлен новый исторический максимум температуры более чем за 100 лет. В течение дня воздух накалится до плюс 31 градусов. Во второй половине дня пригодятся зонты: местами пройдут кратковременные дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.