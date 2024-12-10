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10 декабря, 23:30

Общество

Молодые люди в России массово отказываются работать и учиться

Молодые люди в России массово отказываются работать и учиться

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В России становится все больше молодых людей, которые ни учатся, ни работают. Для них даже придумали свое название – "ни-ни". Как правило, живут они за счет родителей, отказываются строить карьеру и часто ставят себе модные диагнозы, вроде СДВГ или биполярного расстройства.

Как выясняется, похожее сейчас творится и в других странах. В ООН заявили, что речь идет о проблеме мирового масштаба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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