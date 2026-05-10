10 мая, 21:15

Общество

В Мадрид с Тенерифе прибыли 14 испанцев с хантавирусного лайнера

В Мадрид с Тенерифе прибыли 14 испанцев с хантавирусного лайнера. Их всех поместят на строгий карантин, после чего судно с экипажем, в составе которого есть россияне, отправится в Нидерланды на дезинфекцию. Тех пассажиров, что завершили круиз раньше, сейчас разыскивают по всему миру.

Переносчиками заразы оказались грызуны. Однако слухи о новой пандемии вызвало заявление, что именно этот штамм может передаваться от человека к человеку. На данный момент трое инфицированных погибли, ещё несколько проходят лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко

