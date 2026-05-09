Акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в режиме онлайн

В Москве акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн. Биографии героев войны сегодня вспоминают не только по всей России, но и за рубежом. Поделиться историей своей семьи и рассказать о своих ветеранах в этом году можно в разных форматах.

Один из них "Стена памяти": в общественных местах, образовательных учреждениях и на предприятиях установили специальные стенды, куда можно прикрепить портрет своего героя. Также можно оформить портрет ветерана на автомобиле.

