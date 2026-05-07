Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 7 мая

Обещанная синоптиками непогода уже достигла Московской области. В частности, в Волоколамске наблюдается ураган, сильный ливень, молнии и усиление ветра. В Москве тоже усилился ветер. Из-за этого на юго‑востоке столицы дерево упало на припаркованные машины. В результате повреждены как минимум два автомобиля. В городе действует желтый уровень погодной опасности из‑за надвигающейся грозы.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково сняты. Об этом сообщили в Росавиации. Задержанные рейсы теперь готовятся к вылету. Тем не менее ведомство предупреждает пассажиров о возможности новых пауз в отправке самолетов. В Росавиации уточнили, что введенные ранее меры были вынужденными – они принимались в целях обеспечения безопасности полетов.

Ограничения мобильного интернета и связи ожидаются в Москве 9 мая. Об этом сообщили Минцифры России. По данным ведомства, ограничения вводятся в связи с мерами безопасности при проведении праздничных мероприятий в честь Дня Победы. В этот день не будут работать даже интернет-ресурсы из "белого списка".

