07 мая, 23:00
Москвичам напомнили о штрафах за самовольное использование фасада дома
Некоторые москвичи используют фасады многоквартирных домов для хранения вещей, например размещают снаружи балконов велосипеды. Однако юристы напоминают, что это считается нарушением.
Как отметил эксперт Александр Ушаков, фасад относится к общему имуществу жильцов, поэтому использовать его в личных целях без согласования нельзя. За самовольное размещение предметов может грозить штраф до 15 тысяч рублей.
