В МЧС предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре в столице вечером

В МЧС предупредили, что вечером в среду, 6 июля, на столицу обрушится дождь, град. Ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду.

С помощью карты осадков можно отследить текущую погоду. В данный момент над Москвой нет туч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.