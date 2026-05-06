06 мая, 07:15
Студентов факультета МГУ отправили на удаленку из-за случая кори у сотрудника
Студентов факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ экстренно отправили на удаленку. Причина – случай кори, который выявили у одного из сотрудников.
Специалисты Роспотребнадзора уже работают в учебном корпусе. Правила на данный момент строгие: если у студента или преподавателя нет прививки, в здание его не пустят. Чтобы остановить инфекцию, врачи проводят в университете вакцинацию.
