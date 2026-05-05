05 мая, 16:40События
Более 200 пар станцевали "Вальс Победы" у арки главного входа ВДНХ
В Москве прошла традиционная молодежная акция "Вальс Победы". Площадкой для ее проведения стало пространство у арки главного входа на ВДНХ.
Более 200 пар в нарядах 1940-х годов закружились в танце под знаменитый "Майский вальс". Событие объединило учащихся московских колледжей, а некоторые ради участия в акции приехали из других городов и даже стран.
С организаторами, участниками и гостями патриотической акции пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.