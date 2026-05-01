Критерии качества БАДов ввели в России

Постановление правительства о критериях качества и эффективности биологически активных добавок вступает в силу 1 мая в России. К параметрам относятся наличие свидетельства о государственной регистрации, маркировка, соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной лабораторией.

Критерии необходимо применять одновременно. Также потребуется подтверждение эффективности БАДов, например опубликованные исследования на основе научных источников. С сентября прошлого года врачи могут назначать БАДы в дополнение к лечению.