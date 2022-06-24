Собянин заявил об увеличении закупок услуг и товаров у малого бизнеса

Москва увеличит закупки услуг и товаров у малого бизнеса. Сергей Собянин подписал постановление, которое увеличивает предельно допустимый денежный размер таких сделок.

С 1 августа сумму закупки товаров поднимут с 600 тысяч до пяти миллионов рублей. Что касается выполнения работ и оказания услуг, верхнюю границу установят на уровне трех миллионов рублей. Эти меры должны расширить возможности малого и среднего бизнеса для участия в выполнении городского заказа.

А для покупателей сделки станут оперативнее. Проводить их будут через Московский портал поставщиков, он существует уже девять лет. Там можно найти полный каталог услуг, товаров. За шесть месяцев 2022 года на его базе заключили более 230 тысяч контрактов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

