Зону платных парковок расширили в столице

Еще 50 участков вошли в зону платной парковки в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Тем временем СМИ пишут, что 23 января на ВДНХ отметят День почерка. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году количество проектов КРТ выросло до 228.

Также в 2023 году суд признал почти 500 объектов самостроем. Вдобавок к этому, Агентство "Москва" информирует о том, что на предстоящей неделе москвичей ждут перепады давления.