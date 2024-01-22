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22 января, 11:15

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Зону платных парковок расширили в столице

Зону платных парковок расширили в столице

Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку

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Реставрацию 22 скульптур на здании РГБ выполнили в рекордные сроки – Собянин

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Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Еще 50 участков вошли в зону платной парковки в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Тем временем СМИ пишут, что 23 января на ВДНХ отметят День почерка. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году количество проектов КРТ выросло до 228.

Также в 2023 году суд признал почти 500 объектов самостроем. Вдобавок к этому, Агентство "Москва" информирует о том, что на предстоящей неделе москвичей ждут перепады давления.

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