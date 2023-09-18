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18 сентября, 18:45

Культура

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей за оценку во время избирательной кампании

Путин заявил, что Москва ощутимо опережает многие столицы мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей. По словам мэра столицы, новая развязка обеспечит беспрепятственный выезд на трассу М-4 "Дон".

Движение на участке 1-й улицы Ямского Поля ограничили до 28 декабря. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Выставка к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Инны Чуриковой пройдет на бульварах и улицах Москвы. Об этом заявили в театре "Ленком Марка Захарова".

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