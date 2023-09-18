Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей. По словам мэра столицы, новая развязка обеспечит беспрепятственный выезд на трассу М-4 "Дон".

Движение на участке 1-й улицы Ямского Поля ограничили до 28 декабря. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Выставка к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Инны Чуриковой пройдет на бульварах и улицах Москвы. Об этом заявили в театре "Ленком Марка Захарова".