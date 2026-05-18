Собянин: 200 медицинских ИИ-сервисов прошли тестирование в Москве за 6 лет

В Москве за 6 лет протестировали 200 медицинских ИИ‑сервисов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Впервые искусственный интеллект начали применять в медицине во время пандемии COVID‑19, после чего технологии масштабировали на другие исследования. Из 200 протестированных сервисов 67 уже используются в повседневной работе клиник.

В 2025 году в столице внедрили новые методы диагностики множественных переломов и начали применять ИИ для выявления артроза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.