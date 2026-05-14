Собянин рассказал о развитии кадрового потенциала московского здравоохранения

В Кадровом центре столичного департамента здравоохранения прошли обучение 115 тысяч врачей и среднего медперсонала. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Центр занимается повышением квалификации специалистов.

Медикам помогают определить индивидуальное направление развития и выбрать соответствующие программы. Более 1 100 единиц новейшего оборудования позволяют проводить обучающие курсы практически во всех областях современной медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.