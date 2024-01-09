Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вступили в силу три предварительных стандарта для безопасности использования ИИ в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Троицкую линию метро в Москве планируют достроить до конца 2028 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Интенсивный снегопад может начаться в Москве с 18:00. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства столицы.