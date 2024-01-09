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Новости

09 января, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Мэр Москвы: более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации

Собянин заявил, что развитие МЦД продолжится в 2024 году

Новости часа: Собянин продлил диспансерное наблюдение жителей с сердечной недостаточностью

Новости часа: Собянин заявил, что развитие МЦД в 2024 году будет продолжено

Новости часа: развитие МЦД в 2024 году будет продолжено – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вступили в силу три предварительных стандарта для безопасности использования ИИ в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Троицкую линию метро в Москве планируют достроить до конца 2028 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Интенсивный снегопад может начаться в Москве с 18:00. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства столицы.

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