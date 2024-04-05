Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

В столице открыли северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала Москва-Сити МЦД-4. Теперь путь пешком от жилых комплексов на Шелепихинской набережной до станции сократится в восемь раз, а работники делового центра смогут быстрее попадать из одной части района в другую. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва-Сити – это новое название сразу трех станций: Тестовской на МЦД-4, Делового центра на МЦК и "Международной" на Филевской линии метро. Как отметил мэр столицы, в планах на 2024 год – интеграция южного вестибюля городского вокзала Москва-Сити со станцией МЦК.

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