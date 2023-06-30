Медиафестиваль "Твоя Москва" откроется 1 июля в "Музеоне"

В "Музеоне" в субботу, 1 июля, стартует медиафестиваль "Твоя Москва". Впереди более десятка образовательных сессий, выступления спикеров и артистов.

Доктор биологических наук Вячеслав Дубынин расскажет, как повысить свою эффективность с помощью нервной системы. Автор бестселлера "Пиши и сокращай" главред Максим Ильяхов научит работать с текстом. Образовательная программа продлится до 9 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.