Премьера мюзикла на воде "Русалочка. Любовь двух миров" прошла в "Москвариуме"

В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ прошла светская премьера мюзикла на воде "Русалочка. Любовь двух миров". В основе спектакля – сказка Ханса Кристиана Андерсена в современной интерпретации.

Действие постановки разворачивается сразу в трех стихиях: в воде, на суше и в воздухе. В представлении задействованы морские животные, а также более ста артистов: акробаты, гимнасты, синхронисты, танцоры и звезды мюзиклов.

Гостями премьеры стали звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино, известные спортсмены и блогеры. Среди них – Александра Савельева, Лиза Моряк, Екатерина Шкуро, Иван Чуйков и другие медийные персоны.

О том, как создавался мюзикл и в чем уникальность этой постановки, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.