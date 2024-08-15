Финалистов конкурса "Городское садоводство" наградили в Москве 15 августа. В нем принимали участие жители столицы, которые создают цветочные композиции на собственных балконах, а также украшают фасады домов и дворы.

Как отметила председатель жюри Светлана Акулова, на конкурсе было представлено много впечатляющих работ. Однако лучшими из них были признаны самые креативные, а также те, которые внесли большой вклад в озеленение столицы.

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