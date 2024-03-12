12 марта, 13:00Культура
Выставка, посвященная конструктивизму в архитектуре открылась в центре "Зотов"
В центре "Зотов" открылась выставка, погружающая своих гостей в эпоху 30-х годов. Экспозиция "Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937" представляет чертежи, зарисовки, эскизы и макеты зданий, созданные для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.
Выставка состоит из девяти разделов, связанных с двумя этапами становления новой архитектуры. Первый – зарождение и формирование конструктивизма с 1917 по 1928 год. Второй стал эволюцией направления и проходил с 1928 по 1937 год.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.