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12 марта, 13:00

Культура

Выставка, посвященная конструктивизму в архитектуре открылась в центре "Зотов"

Выставка, посвященная конструктивизму в архитектуре открылась в центре "Зотов"

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В центре "Зотов" открылась выставка, погружающая своих гостей в эпоху 30-х годов. Экспозиция "Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937" представляет чертежи, зарисовки, эскизы и макеты зданий, созданные для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Выставка состоит из девяти разделов, связанных с двумя этапами становления новой архитектуры. Первый – зарождение и формирование конструктивизма с 1917 по 1928 год. Второй стал эволюцией направления и проходил с 1928 по 1937 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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