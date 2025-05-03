В кинопарке "Москино" показали постановку штурма Рейхстага

В кинопарке "Москино" представили иммерсивную постановку о последних днях Великой Отечественной войны. Спектакль в десяти эпизодах рассказывает о штурме Рейхстага советскими войсками в апреле 1945 года. Для создания исторической атмосферы на площадке использовали раритетные танки, артиллерийские установки и военную форму.

В постановке сочетаются элементы театра, кино, поэзии и реконструкции. В роли полковника Зинченко – актер Алексей Колган. Автор и главный режиссер проекта – народный артист России Игорь Угольников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.