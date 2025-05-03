03 мая, 13:30Культура
В кинопарке "Москино" показали постановку штурма Рейхстага
В кинопарке "Москино" представили иммерсивную постановку о последних днях Великой Отечественной войны. Спектакль в десяти эпизодах рассказывает о штурме Рейхстага советскими войсками в апреле 1945 года. Для создания исторической атмосферы на площадке использовали раритетные танки, артиллерийские установки и военную форму.
В постановке сочетаются элементы театра, кино, поэзии и реконструкции. В роли полковника Зинченко – актер Алексей Колган. Автор и главный режиссер проекта – народный артист России Игорь Угольников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.