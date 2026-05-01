Масштабная репетиция с участием сотни рок-музыкантов прошла в Москве

Все это рок-н-ролл: в Новослободском парке прошла массовая музыкальная репетиция под открытым небом. Специально для этого на площадке установили сцену и профессиональное звуковое оборудование.



В одном месте собрались сразу 100 музыкантов из разных городов России: 20 барабанщиков, 30 гитаристов и 50 вокалистов. Среди них – как профессионалы, так и простые любители. Они исполнили известные рок-хиты Scorpions, Metallica, Nirvana, The Cranberries, Deep Purple и других легендарных групп.

Это событие стало финальной подготовкой к концерту, который пройдет 30 мая и объединит уже 1 000 участников.

Откуда возникла идея собрать вместе такое количество музыкантов? Как проходил кастинг? Сложно ли сделать так, чтобы сотни участников играли как единое целое? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.