Полицейские проверят недобросовестную оконную компанию

Полиция проверит компанию, которая отказалась возвращать москвичке предоплату за так и не остекленный балкон. Предприниматели навязывали хозяйке квартиры свои услуги, обещая качество и эксклюзивные скидки. Когда же она подписала бумаги, то обнаружила, что заключила договор не на оказание услуг, а на получение невыгодного кредита. Женщине пришлось отказываться от услуг фирмы буквально в последний момент. Корреспондент телеканала "Москва 24" разбирался, почему французский балкон остался лишь проектом.