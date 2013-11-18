Самолеты МЧС доставят тела погибших в Казани к местам захоронения

После опознания и всех необходимых процедур тела погибших при крушении самолета, летевшего из Москвы в Казань, доставят к местам захоронения. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы.



Понедельник, 18 ноября, объявлен в Татарстане Днем траура. Республика скорбит по погибшим в катастрофе. Сразу после сообщения о крушении Boeing в аэропорт начали прибывать люди. Многие приходили с цветами.

В городах и селах республики приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. В церквях и мечетях проходят траурные богослужения. В понедельник состоятся и отпевания погибших.