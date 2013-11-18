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Новости

18 ноября 2013, 10:12

Происшествия

Самолеты МЧС доставят тела погибших в Казани к местам захоронения

Самолеты МЧС доставят тела погибших в Казани к местам захоронения

Глава МЧС Владимир Пучков прилетел в Казань, где произошла катастрофа

Половине родственников погибших в Казани понадобилась медпомощь

Утром 18 ноября начнется опознание жертв крушения самолета в Казани

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После опознания и всех необходимых процедур тела погибших при крушении самолета, летевшего из Москвы в Казань, доставят к местам захоронения. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы.

Понедельник, 18 ноября, объявлен в Татарстане Днем траура. Республика скорбит по погибшим в катастрофе. Сразу после сообщения о крушении Boeing в аэропорт начали прибывать люди. Многие приходили с цветами.
В городах и селах республики приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. В церквях и мечетях проходят траурные богослужения. В понедельник состоятся и отпевания погибших.
Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
криминал следствие суды авиакатастрофы Казань Наиль Губаев новости Boeing Владимир Пучков чп дтп
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