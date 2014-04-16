Вошедшие в Славянск украинские военные подняли российский флаг

Военнослужащие украинской армии, вошедшие в Славянск, подняли российский флаг. Этим они дали понять, что перешли на сторону сторонников федерализации. В настоящий момент вдоль колонны техники выставлено оцепление отрядов самообороны Славянска. Как передает телеканал "Москва 24", жители подходят к военнослужащим и общаются с ними. Кроме того, экипажи шести бронетранспортеров, посланных в Краматорск украинскими властями, перешли на сторону ополченцев. На главный БТР этого отряда повесили российский флаг, и колонна вместе с активистами уехала в сторону Славянска.

Ранее бронетехника армии Украины вошла в Краматорск. Сообщается, что на улицах города - танки и бронетранспортеры и около 300 военнослужащих. В небе над городом летают два вертолета. Ураинские военные в Краматорске захватили аэродром. Также местные СМИ сообщали об истребителях в воздухе. В результате стрельбы погибли, по разным данным, от 4 до 11 человек. В соседний Славянск дороги перекрыты. Там начались перебои с мобильной связью. Накануне сообщалось, что город окружен военной техникой.