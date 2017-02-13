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Новости

13 февраля 2017, 16:35

Происшествия

Полицейские выясняют детали бытового конфликта в Губкине

Полицейские выясняют детали бытового конфликта в Губкине

Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз старинных кукол из Бельгии

Полицейские задержали подозреваемого в налете на мясной супермаркет

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Подозреваемый в ограблении магазина может получить реальный срок

Обстоятельства семейно-криминальной драмы выясняют в городе Губкине Белгородской области, передает телеканал "Москва 24".

26-летний местный житель, вооружившись ножом, взял в заложники свою мать. Никаких требований он не предъявлял, только попросил сигареты и заперся в квартире изнутри. Переговоры длились несколько часов, но результатов не принесли. Было принято решение идти на штурм. Сотрудники Росгвардии воспользовались моментом, когда переговорщик выходил из квартиры, ворвались внутрь и обезоружили молодого человека. Заложница при этом не пострадала. Сейчас предполагаемый злоумышленник находится в полиции. По предварительным данным, на мать он напал, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков.
криминал новости ОМОН заложники Полина Соловьева Белгородская область
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