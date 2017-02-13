Полицейские выясняют детали бытового конфликта в Губкине

Обстоятельства семейно-криминальной драмы выясняют в городе Губкине Белгородской области, передает телеканал "Москва 24".

26-летний местный житель, вооружившись ножом, взял в заложники свою мать. Никаких требований он не предъявлял, только попросил сигареты и заперся в квартире изнутри. Переговоры длились несколько часов, но результатов не принесли. Было принято решение идти на штурм. Сотрудники Росгвардии воспользовались моментом, когда переговорщик выходил из квартиры, ворвались внутрь и обезоружили молодого человека. Заложница при этом не пострадала. Сейчас предполагаемый злоумышленник находится в полиции. По предварительным данным, на мать он напал, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков.