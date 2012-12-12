Новости телеканала "Москва. Доверие"

Ушла из жизни Галина Вишневская; в следующем году МЧС ожидает сильные землетрясения на Дальнем Востоке; москвичам предлагают пережить конец света в подземном бункере за полмиллиона рублей; преданный пес спас хозяина, упавшего в обморок прямо на дороге в китайской провинции; в столице собирают новогодние подарки для детей с онкологическими заболеваниями - об этом и многом другом смотрите в выпуске "Новостей" на телеканале "Москва. Доверие".