"Москва гид": Центр документального кино

Центр документального кино – культурно-образовательная площадка и первый в России кинотеатр, где показывают только неигровое кино. Этот культурный центр открылся совсем недавно, в июне 2013 года – на площадке Музея Москвы.

Центр занимает одно из зданий в архитектурном комплексе Провиантских складов, шестиметровые двери которых были закрыты с царских времен. Сейчас через них можно пройти на территорию ЦДК.

Зал кинотеатра рассчитан на 90 зрителей. Здесь можно увидеть актуальные документальные фильмы, образовательные и научно-популярные картины.

Особенность кинотеатра не только в репертуаре, но и в том, что здесь во время сеанса не пьют газировку и не едят попкорн. Пространство кинотеатра оборудовано пандусами для удобства людей с ограниченными возможностями.