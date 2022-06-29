Новости последнего часа: на Рязанском проспекте завершили дорожный ремонт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Рязанском проспекте завершили дорожный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты выясняют причины крупного пожара на Каширском шоссе. Локализовали огонь на двух тысячах квадратов. Сотрудники МЧС объявили о ликвидации пожара.

ЦБ РФ видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, прокомментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.