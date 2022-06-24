На Кремлевском кольце обновят асфальтобетонное покрытие к началу осенне-зимнего периода

К началу осенне-зимнего периода на Кремлевском кольце обновят асфальтобетонное покрытие. Всего отремонтируют дороги на площади более 160 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Асфальт меняют на участках, где образовалась колейность. Уже завершили работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Теперь занимаются Лубянской и Новой площадями, меняют покрытие в Лубянском проезде, на улицах Варварке и Москворецкой, площади Ильинских ворот.

Затем отремонтируют Боровицкую и Театральную площади, улицы Моховую и Охотный ряд, а также Москворецкую набережную и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.