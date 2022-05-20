ЦОДД оценил столичный трафик в 8 баллов

ЦОДД рассказал, что в Москве наблюдаются 8-балльные заторы. Дачный сезон многие уже открыли, поэтому москвичи торопятся выехать загород.

Длинные заторы фиксируются на МКАД и многих шоссе в сторону области, стоит также Бульварное и Садовое кольца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.