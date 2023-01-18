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18 января, 23:15

Город

В Роспотребнадзоре объяснили, как проводят крещенские купания в Москве

В Роспотребнадзоре объяснили, как проводят крещенские купания в Москве

Москвичам рассказали о ходе крещенских купаний

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Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов рассказал, как организовано купание в Москве на крещение.

Специалисты принимают меры для исключения скопления людей, образования очередей, проводят дезенфекционные мероприятия по обработке контактных поверхностей и поручней, организуют предоставление антисептиков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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