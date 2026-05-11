На фестивале "Московская весна" гости попробовали удмуртские перепечи и уху с крабом

На заключительном дне фестиваля "Московская весна" на Тверском бульваре гости могли попробовать блюда разных регионов России. Например, удмуртские перепечи, приготовленные в настоящей русской печи на колесах, дальневосточную уху с крабом и тремя видами рыбы, а также бурятский хорхог – томленую баранину с овощами на раскаленных камнях.

В майские праздники на фестивале также готовили блюда фронтовой кухни: макароны по-флотски, тушенку, солдатские щи. Посетители участвовали в мастер-классах: осваивали хохломскую и мезенскую роспись, учились готовить региональные блюда, а ко Дню Победы моделировали военную технику и делали поздравительные открытки для ветеранов.

